«Играть было тяжело, это сильно влияло». Бриндамор — о матче с «Оттавой» без зрителей

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру без зрителей на трибунах с «Оттавой Сенаторз» (3:2, бул.) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Не хочется искать оправданий, но играть тут было тяжело. Как будто находишься на тренировке. Особенно учитывая то, что мы снова привыкли играть в напряжённой атмосфере со зрителями на трибунах. Обе команды находились в одинаковых условиях, но это сильно влияло и на тех, и на других», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.



Напомним, в декабре 2021 года правительство провинции Онтарио сообщило о сокращении числа зрителей при проведении спортивных мероприятий до 1000 человек из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. На прошедшую встречу зрители не были допущены.