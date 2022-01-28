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«Играть было тяжело, это сильно влияло». Бриндамор — о матче с «Оттавой» без зрителей

«Играть было тяжело, это сильно влияло». Бриндамор — о матче с «Оттавой» без зрителей
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру без зрителей на трибунах с «Оттавой Сенаторз» (3:2, бул.) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Не хочется искать оправданий, но играть тут было тяжело. Как будто находишься на тренировке. Особенно учитывая то, что мы снова привыкли играть в напряжённой атмосфере со зрителями на трибунах. Обе команды находились в одинаковых условиях, но это сильно влияло и на тех, и на других», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, в декабре 2021 года правительство провинции Онтарио сообщило о сокращении числа зрителей при проведении спортивных мероприятий до 1000 человек из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом. На прошедшую встречу зрители не были допущены.

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