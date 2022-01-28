Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Борис Михайлов оценил решение КХЛ не проводить матчи чемпионата во время паузы на ОИ

Борис Михайлов оценил решение КХЛ не проводить матчи чемпионата во время паузы на ОИ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги не проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Правильное решение КХЛ. Я с этим полностью согласен. Всё будет приковано к Олимпийским играм, а здесь были бы матчи», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее КХЛ выступила с заявлением, в котором сообщила, что провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов.

Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ будет известно после 10 февраля.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022