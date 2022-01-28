Борис Михайлов оценил решение КХЛ не проводить матчи чемпионата во время паузы на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги не проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Правильное решение КХЛ. Я с этим полностью согласен. Всё будет приковано к Олимпийским играм, а здесь были бы матчи», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее КХЛ выступила с заявлением, в котором сообщила, что провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов.



Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ будет известно после 10 февраля.