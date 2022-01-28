Борис Михайлов оценил решение КХЛ не проводить матчи чемпионата во время паузы на ОИ
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги не проводить матчи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Правильное решение КХЛ. Я с этим полностью согласен. Всё будет приковано к Олимпийским играм, а здесь были бы матчи», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее КХЛ выступила с заявлением, в котором сообщила, что провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов.
Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ будет известно после 10 февраля.
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