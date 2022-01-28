Плющев: то, что творится в сборной России по хоккею, логике не поддаётся никакой

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал тренерскую чехарду в национальной сборной перед Олимпийскими играми 2022 года, а также выбор игроков в состав команды на турнир.



«Чувство такое не просто посещает, я этот бардак в сборной России вижу. То, что творится, логике не поддаётся никакой. Кто-то где-то как-то озвучил кандидатуру будущего главного тренера, наверное, на матчах Ночной лиги. Кто-то собрался и утвердил эту кандидатуру, что за орган из четырёх человек, кто его тоже утверждал и кто ему дал это право – совершенно непонятно.



Насколько я помню, комментариев исполкома Федерации хоккея не было, от олимпийского комитета и спорткомитета тоже не было. Он появился через полтора месяца, что они не возражают, чтобы Жамнов возглавил. Поэтому, конечно, бардаком попахивает. Раньше фигура главного тренера обсуждалась.Сейчас всё прошло таким образом, что я даже не понял, что и откуда взялось.



От нас мало что может зависеть на больших хоккейных форумах. Всё будет зависеть от того, кого нам привезут в соперники. Если будут ребята, которые были в Пхёнчхане, тогда у нас есть шанс. И тогда, наверное, сбудется мечта Вячеслава Ивановича Фетисова: финал Россия – Китай. А если привезут соперников немножко другого плана, то у нас будут большие проблемы. Раньше всё зависело от нас, мы диктовали. Нам было всё равно, кого нам привезут на спарринг. А сейчас иногда читаешь прессу – обсуждается, на кого нам лучше попасть в плей-офф чемпионатов мира. Раньше об этом вообще не думали. Выходили и работали на том уровне, который был необходим.



Складывается ощущение, что три из четырёх звеньев сборной оборонительные, это видно по набору центрфорвардов. Не более ли уместен атакующий состав? Я обычно не очень люблю комментировать составы, это ответственность тренерского штаба. Но здесь просто есть определённая нестыковка. Тренеры заявляли в интервью, что мы будем играть в атаке. Естественно, совершенно непонятно, когда отказываются от игроков, которые имеют хорошую статистику голеадоров. И мне действительно немножко непонятно заявление об игре в атаке по заданию. В атаке решает импровизация. По заданию играют в обороне.



Я, например, не понял, что в первых двух звеньях тренеры не видят Бурдасова, Толчинского и так далее. Я не думаю, что им было бы непрестижно выходить в майке сборной в третьем или четвёртом звеньях. Главное, приносить пользу. Для первых двух троек подобрали игроков, а в третьем и четвёртом звеньях у нас «ширпотреб» выйдет? Здесь сложно всю эту логическую цепочку выстроить, потому что тренерский штаб сборной России сам себе противоречит», — цитирует Плющева «Татар-информ».