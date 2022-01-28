Генменеджер «Югры»: радует, что в сборную России попали 5 игроков, выступавших за наш клуб

Генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев прокомментировал 12-матчевую победную серию клуба в ВХЛ, а также присутствие 5 экс-игроков команды в составе сборной России на Олимпийских играх 2022 года.



«Два года назад у „Югры“ было 15 побед подряд, в прошлом сезоне — 17, есть к чему стремиться. Радует и то, что уверенно вернулись на первое место в ВХЛ. Но при этом прекрасно понимаем, что всё самое сложное впереди. Интерес к лиге после того, как КХЛ встала на паузу, растёт, конкуренция в ВХЛ становится всё выше, ведь многие клубы укрепляются игроками из КХЛ.



Летом ушла первая тройка во главе с Тертышным, Пилипенко и Берлевым, тренерскому штабу Вадима Епанчинцева потребовалось какое-то время для создания новой, сбалансированной команды. В этой команде все звенья работают на результат и все делают одно дело.



По ходу сезона Кара, Железков, Верещагин, Ларичев и Ко заметно усилили команду? У „Югры“ сложилась определённая репутация в хоккейном мире, люди знают, что в нашем клубе они будут расти, выходить на новый уровень. Это помогает в селекции.



Но я бы отметил не только именитых хоккеистов, но и среднее звено, молодёжь. В этом сезоне в „Югре“ есть целые звенья, сформированные из выпускников „Мамонтов Югры“, которые прогрессируют и составляют конкуренцию опытным игрокам. Это говорит о том, что хоккейная вертикаль „Югры“ работает.



Год назад „Мамонты“ играли в МХЛ едва ли не самым молодым составом, получили опыт. Теперь прибавляют, действуют остро. 210 заброшенных шайб в чемпионате — лучший показатель на Востоке и второй результат в сезоне МХЛ, на несколько шайб больше только у Ярославля.



Болельщики шутят, что „Югра“ стала базовым клубом олимпийской сборной России? Это только шутка, но нас радует, что в Пекин полетят два воспитанника школы „Югры“ — форвард Кирилл Марченко и защитник Сергей Телегин. Плюс ещё трое хоккеистов сборной — вратарь Тимур Билялов, а также форварды Никита Гусев и Андрей Чибисов — в своё время играли в „Югре“. В феврале Ханты-Мансийск будет болеть за всю сборную России — и за нашу пятёрку дополнительно.



Год назад выиграли и регулярный чемпионат, и Кубок Петрова. Задача — повторить этот результат? Выиграть эти турниры — тяжело, повторить такой двойной триумф — еще тяжелее. Конкуренция в ВХЛ с каждым днём растёт, соперники укрепляются. Но мы остаёмся максималистами», — цитирует Гусева Russia-Hockey.ru.