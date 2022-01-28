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«Северсталь» выступила с заявлением по решению КХЛ не проводить матчи во время Олимпиады

«Северсталь» выступила с заявлением по решению КХЛ не проводить матчи во время Олимпиады
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«Северсталь» на официальной странице в «Твиттере» выступила с заявлением по поводу решения Континентальной хоккейной лиги не проводить встречи регулярного чемпионата во время паузы на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).

«Северсталь» поддерживает решение КХЛ не проводить матчи регулярного сезона на время ОИ.

Хоккейный клуб «Северсталь» останется без трёх игроков на время Олимпиады в Пекине, поэтому считает правильным решение КХЛ не проводить матчи регулярного чемпионата до конца Игр», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов лиги.

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