Кожевников о Виртанене: это удар по репутации КХЛ. Лиге надо что-то делать, но все молчат!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что форварду «Спартака» Джейку Виртанену выдвинуто обвинение в сексуальном насилии.



«Я удивляюсь, что КХЛ никаких мер не принимает. Я уже говорил насчёт Рида Буше, то же самое могу сказать про Виртанена. КХЛ надо что-то делать! Но посмотрите, все же молчат!



Что КХЛ может сделать в этой ситуации? Я считаю, что его надо отстранить от матчей по крайне мере до конца расследования. Это удар по репутации лиги. Страшные вещи творятся. То порноактриса у «Авангарда», то это», — приводит слова Кожевникова «Рейтинг букмекеров».

Напомним, обвинение выдвинуто после рассмотрения инцидента, произошедшего в Ванкувере 26 сентября 2017 года, когда Виртанен ещё был игроком «Кэнакс». Расследование было начато в мае прошлого года, когда предполагаемая жертва, которой сейчас 23 года, подала жалобу.