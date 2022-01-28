Эвандер Кейн назвал «Эдмонтон» лучшим вариантом продолжения карьеры для себя

Новичок «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн выступил на первой конференции в качестве игрока «нефтяников», сообщает журналист Дэвид Паньотта на своей странице в «Твиттере».

Хоккеист заявил, что дебютирует за «Эдмонтон» в матче с «Монреаль Канадиенс», который состоится в ночь с 29 на 30 января по московскому времени.

Кроме того, Кейн сказал, что в его услугах было заинтересовано несколько команд, но чем дальше заходили переговоры, тем становилось яснее, что «Эдмонтон» был для него «лучшим вариантом».

Напомним, 8 января 2022 года «Сан-Хосе Шаркс» выставил 30-летнего нападающего на драфт отказов, чтобы разорвать с ним контракт. В заявлении «Шаркс» говорилось, что клуб проинформировал хоккеиста о своём намерении, которое стало следствием «нарушения игроком стандартного контракта НХЛ и COVID-протоколов в АХЛ».

В ночь с 27 на 28 января «Эдмонтон» объявил о заключении контракта с Кейном.