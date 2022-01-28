Нападающий «Вашингтона»: Овечкин был скалой в течение всего года. Он летает по льду

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал выступление капитана «столичных» Александра Овечкина во время неудачного периода команды.



«Он летает по льду, он играет в отличный хоккей. Это часть того, что он являет собой как капитан, как лидер, как суперзвезда. Когда парни выбывают, все должны сделать шаг вперёд, особенно лучшие игроки. И он сделал это для нашей команды. Он был скалой в течение всего года», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 44 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 29 результативных передач.



После 44 встреч «Вашингтон» с 55 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. В последних четырёх матчах «Кэпиталз» одержали одну победу.