Sporting News: Овечкин подобен хорошему вину — он просто становится лучше с возрастом

Журналист Sporting News Джеки Шпигель поделился мыслями о том, сможет ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.

«Если вы задумаетесь: окей, ему 36 лет, сможет ли он сохранить свою эффективность? Овечкин подобен хорошему вину — он просто становится лучше с возрастом.



Так что никогда не говори никогда!



К началу сезона Овечкин отставал от Гретцки на 164 гола. Он начал мощно, но маловероятно, что он продолжит забивать так же часто, как раньше. Разумным пределом может быть отметка в 50 голов, которую он преодолел в последний раз в сезоне-2018/2019, хотя Овечкин действительно шёл по графику в 50 шайб в сокращённом из-за коронавируса сезоне-2019/2020.

50 голов в сезоне с 82 матчами соответствуют 0,61 гола за встречу. Если он будет играть каждый матч в будущем — маловероятно, мягко говоря, — ему понадобится 221 встреча (по состоянию на 23 января), чтобы догнать Гретцки. Это будет где-то в сезоне-2024/2025.



Конечно, если он будет забивать с такой же бешеной скоростью, то сможет добраться до цели раньше. Рекорд Овечкина за карьеру по среднему количеству голов за матч — 0,79. Он установил его в сезоне-2008/2009. Даже при наиболее оптимистичном прогнозе самым ранним моментом, когда Овечкин сможет догнать Гретцки, будет середина сезона-2023/2024.



Состояние здоровья предсказать невозможно, но само собой разумеется, что это, пожалуй, самый важный фактор в оценке шансов 36-летнего хоккеиста стать лучшим снайпером всех времён», — приводит слова Шпигеля Sporting News.