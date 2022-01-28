У форварда «Колорадо» Маккиннона перелом лицевой кости и сотрясение мозга после хита Холла

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон пропустит ближайшие три матча, сообщает The Athletic со ссылкой на главного тренера «лавин» Джареда Беднара.



Отмечается, что форварду диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Его участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги находится под вопросом.



Напомним, Маккиннон получил травму в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз». Нападающий «Колорадо» не смог продолжить встречу после опасного силового приёма форварда «мишек» Тейлора Холла.

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В текущем сезоне 26-летний канадец принял участие в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 43 (9+34) очка.