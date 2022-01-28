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У форварда «Колорадо» Маккиннона перелом лицевой кости и сотрясение мозга после хита Холла

У форварда «Колорадо» Маккиннона перелом лицевой кости и сотрясение мозга после хита Холла
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон пропустит ближайшие три матча, сообщает The Athletic со ссылкой на главного тренера «лавин» Джареда Беднара.

Отмечается, что форварду диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение мозга. Его участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги находится под вопросом.

Напомним, Маккиннон получил травму в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз». Нападающий «Колорадо» не смог продолжить встречу после опасного силового приёма форварда «мишек» Тейлора Холла.

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В текущем сезоне 26-летний канадец принял участие в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 43 (9+34) очка.

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