Встреча между «Айлендерс» и «Сиэтлом» перенесена из-за непогоды

Встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сиэтл Кракен», которая должна была состояться сегодня, в ночь на субботу, 29 января, перенесена из-за введения чрезвычайного положения мэром Нью-Йорка Кэти Хочул, связанного с непогодой. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.



Новая дата матча – 3 февраля. Стартовое вбрасывание состоится в 3:00 мск.



Напомним, встреча в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» должна была начаться в 22:00 мск.



«Нью-Йорк Айлендерс», набрав 36 очков в 36 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сиэтл Кракен» (32) – на 15-м месте на Западе. Примечательно, что «островитяне» сумели выиграть в четырёх из шести последних матчей, как и «Сиэтл».

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