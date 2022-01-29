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Получивший травму в столкновении с Гавриковым Фокс рискует пропустить «Матч звёзд» НХЛ

Получивший травму в столкновении с Гавриковым Фокс рискует пропустить «Матч звёзд» НХЛ
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Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс получил травму верхней части тела и вернётся в заявку команды только после перерыва на «Матч звёзд».

В пятницу хоккеиста перевели в список травмированных, и он пропустит минимум три ближайшие игры команды: с «Миннесотой», «Сиэтлом» и «Флоридой», сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Нам очень повезло, что травма случилась сейчас, — сказал тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан. — Мы рассчитываем, что он полностью восстановится после перерыва».

Фокс не смог доиграть до конца матч в четверг против «Коламбуса», попав в третьем периоде у борта под силовой приём российского защитника «Блю Джекетс» Владислава Гаврикова. В той игре, завершившейся поражением «Рейнджерс» со счётом 3:5, Фокс отдал голевой пас, продлив свою результативную серию до семи матчей, в которых он набрал 11 (2+9) очков.

В 44 поединках регулярного чемпионата 2021-22 годов защитник заработал 47 (7+40) баллов за результативность и занимает второе место среди лучших ассистентов в НХЛ после форварда «Пэнтерз» Джонатана Юбердо (43).

Фокс должен был сыграть за сборную Столичного дивизиона в «Матче звёзд НХЛ 2022 Honda» в Лас-Вегасе 5 февраля, но пока не очень понятно, сможет ли он там выступить.

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