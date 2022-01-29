В Далласе перед матчем с «Вашингтоном» под своды арены подняли свитер Сергея Зубова

В Далласе (США) перед матчем регулярного чемпионата НХЛ между «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз» на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялась торжественная церемония поднятия под своды арены свитера легендарного российского защитника Сергея Зубова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Далласа».

При этом, как сообщается в «Твиттере» НХЛ, из обращения будет выведен и игровой номер 56, под которым выступал Зубов. Он лишь шестой игрок в истории клуба, добившийся такого признания. Ранее были выведены номера Нила Бротена (7), Билла Голдсуорти (8), Майка Модано (9), Билла Мастертона (19) и Йере Лехтинена (26).

Напомним, Зубов провёл в НХЛ в общей сложности 1068 матчей, в которых набрал 771 (152+619) очко при коэффициенте полезности «+148». За «Даллас» он выступал с 1996 по 2009 год.