Крис Крайдер эффектно забил 31-й гол в сезоне НХЛ. Он лидирует в снайперской гонке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Миннесоту Уайлд». После первого периода хозяева впереди — 2:0.
Автором второй шайбы в матче стал лучший снайпер нынешнего сезона НХЛ нападающий «синерубашечников» Крис Крайдер. Шведский центрфорвард хозяев Мика Зибанеджад выиграл вбрасывание в чужой зоне, защитник Джейкоб Труба произвёл бросок в створ ворот, а Крайдер эффектно сыграл на добивании, броском между ног переиграв бывшего партнёра по команде Кэма Тальбо. Для Криса эта шайба стала 10-й в последних 8 матчах и 31 во всём сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Американский форвард на данный момент упрочил лидерство в снайперской гонке сезона НХЛ. Второе место делят Александр Овечкин и Леон Драйзайтль (по 29 голов).
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