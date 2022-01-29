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Отраженный Шестёркиным буллит в матче с «Миннесотой» стал вторым в его карьере в НХЛ

Отраженный Шестёркиным буллит в матче с «Миннесотой» стал вторым в его карьере в НХЛ
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Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил буллит в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой», который продолжается на момент написания новости.

По сообщению пресс-службы «Рейнджерс», российский голкипер отразил буллит во второй раз в своей карьере. А впервые сделать это Шестёркину удалось 22 апреля 2021 года в игре с «Филадельфией».

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Миннесоту Уайлд», в эти минуты проходит в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». На момент написания новости счёт 2:2. Идёт второй период.

В этой игре за хозяев выступают два российских легионера — нападающий Артемий Панарин и вратарь Игорь Шестёркин. На 23-й минуте матча голкипер отразил буллит в исполнении Фредерика Годро.

В НХЛ Игорь Шестёркин дебютировал в январе 2020 года.

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