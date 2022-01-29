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«Финляндия выглядит серьёзным соперником». Слепышев ответил на вопрос о фаворитах ОИ

«Финляндия выглядит серьёзным соперником». Слепышев ответил на вопрос о фаворитах ОИ
Антон Слепышев
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Нападающий ЦСКА Антон Слепышев, вошедший в состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022, высказался на тему фаворитов предстоящего турнира.

«Финляндия выглядит серьёзным соперником. У них крепкий состав, мы знаем, что система финской сборной здорово отработана. Мы знаем сильные стороны и возможности ряда игроков из других сборных, выступающих в КХЛ, это может помочь», — приводит слова Слепышева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, сборная России является действующим победителем олимпийского хоккейного турнира.

На Олимпиаде в Пекине на групповом этапе сборная России сыграет с национальными командами Швейцарии, Чехии и Дании.

В своём стартовом матче 9 февраля россияне встретятся со швейцарцами.

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