«Рейнджерс» не засчитали гол за секунду до конца матча с «Миннесотой»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.
За секунду до конца встречи хозяева могли сравнять счёт и перевести игру в овертайм, но гол не засчитали из-за того, что Райан Строум помешал вратарю.
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Счёт в матче открыли хозяева – гол на счету Баркли Гудроу на 9-й минуте. Через 9 минут преимущество своей команды удвоил Крис Крайдер. На 33-й минуте Кевин Фиала отыграл одну шайбу, через минуту Матс Цуккарелло сравнял счёт, ассистировал ему российский нападающий Кирилл Капризов. Точку в матче поставил Фредерик Годро на 42-й минуте матча. Также стоит отметить, что на 23-й минуте Годро не реализовал буллит.
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