Овечкин и Холтби тепло поприветствовали друг друга в матче «Даллас» – «Вашингтон»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче в пользу гостей – 5:0.



Российский нападающий Александр Овечкин и канадский голкипер Брэйден Холтби тепло поприветствовали друг друга.



«Любовь между Ови и Холтби», – подписал видео «твиттер» NBC Sports Capitals.

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Счёт в матче уже на 2-й минуте открыл Том Уилсон с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова. Через 5 минут Джон Карлсон удвоил преимущество, а на счету Кузнецова вновь результативная передача. На 13-й минуте Тревор ван Римсдайк забил ещё один гол своей команды. На 33-й минуте Коннор Макмайкл сделал счёт разгромным. Последнюю шайбу в матче на текущий момент забросил Никлас Бекстрём на 37-й минуте, ассистировал ему россиянин Дмитрий Орлов.