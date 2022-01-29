«Колорадо» обыграл «Чикаго» в результативном матче

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:4.



В составе победителей забивали Габриэль Ландеског (дубль), Джей Ти Комфер, Алекс Ньюхук, Назем Кадри и Кейл Макар. У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагель (дважды) и Патрик Кейн (дубль).



За гостей сыграли два российских нападающих – Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин. У Мальцева коэффициент полезности – «-1», у Ничушкина – «+1».

«Колорадо» продлил серию без поражений до 9 матчей кряду. «Чикаго», в свою очередь, за последние 6 игр потерпел поражение 5 раз.