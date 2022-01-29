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«Колорадо» обыграл «Чикаго» в результативном матче

«Колорадо» обыграл «Чикаго» в результативном матче
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:4.

В составе победителей забивали Габриэль Ландеског (дубль), Джей Ти Комфер, Алекс Ньюхук, Назем Кадри и Кейл Макар. У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагель (дважды) и Патрик Кейн (дубль).

За гостей сыграли два российских нападающих – Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин. У Мальцева коэффициент полезности – «-1», у Ничушкина – «+1».

«Колорадо» продлил серию без поражений до 9 матчей кряду. «Чикаго», в свою очередь, за последние 6 игр потерпел поражение 5 раз.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Макар, Жирар) – 21:15' (5x4)   0:2 Комфер (Джост, О'Коннор) – 36:04' (5x5)   0:3 Ландеског (Рантанен, Кадри) – 41:16' (5x4)   1:3 Хагель (Мёрфи, Строум) – 41:38' (5x5)   2:3 Кейн (Густафссон, Джонс) – 42:18' (5x5)   2:4 Ньюхук (Кадри, Бураковски) – 42:54' (5x5)   3:4 Кейн (Строум) – 54:00' (5x5)   3:5 Кадри (Рантанен, Ландеског) – 57:58' (en)   4:5 Хагель (Густафссон, Кейн) – 58:31' (5x5)   4:6 Макар (Комфер) – 59:47' (en)
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