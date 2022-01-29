«Капризовы в здании!» Родители Кирилла впервые пришли на матч сына в НХЛ

Родители российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова посетили встречу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает официальная страница «дикарей» в «Твиттере».
«Капризовы в здании!» — говорится в сообщении.
Родители впервые побывали на матче сына в НХЛ.
Напомним, в ночь с 28 на 29 января в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2. Российский нападающий Кирилл Капризов отдал результативную передачу.
Форвард выступает в НХЛ с 2020 года. За это время он сыграл 92 матча, в которых набрал 101 (44+57) очко.
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