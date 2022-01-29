Снайперская гонка НХЛ: Крайдер оторвался от Овечкина и Драйзайтля уже на две шайбы

В ночь с 28 на 29 января в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.
Нападающий «рейнджеров» Крис Крайдер упрочил лидерство в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги, забросив в матче с «Миннесотой» 31-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате.
Идущий на втором месте капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который не сумел отличиться во встрече с «Даллас Старз», остался на втором месте с 29 голами. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль делит с россиянином вторую позицию — на его счету также 29 шайб. Отметим, что немец провёл на шесть матчей меньше, чем Крайдер и Овечкин.
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