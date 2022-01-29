«Бостон» не проигрывает «Аризоне» 12 лет. 17 матчей — вторая по длине серия в истории НХЛ

В ночь с 28 на 29 января в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Аризона Койотс» принимала «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 2:1.
Это 17-я подряд победа «Бостона» во встречах с «Аризоной». Как отмечает Sportsnet Stats в «Твиттере», «Брюинз» повторили вторую по продолжительности серию побед в истории НХЛ, которая также принадлежит «мишкам». С 1992 по 1995 год «Бостон» 17 раз подряд обыгрывал «Оттаву Сенаторз». Лучшая же серия — на счету «Вашингтон Кэпиталз», который с 1974 по 1978 год одержал 23 победы кряду в матчах с «Монреаль Канадиенс».
Отметим, что текущая серия «Бостона» длится уже 12 лет. В последний раз «Аризона» обыгрывала «Брюинз» 9 октября 2010 года. Тогда команда, ещё носившая название «Финикс Койотс», одержала победу со счётом 5:2.
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