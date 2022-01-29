У Овечкина в матче с «Далласом» было наименьшее игровое время в текущем сезоне

У российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (5:0) было наименьшее игровое время в сезоне. Капитан «столичных» впервые в текущем розыгрыше провёл на льду меньше 17 минут. Его игровое время составило 16 минут 20 секунд.

Прежнее наименьшее время Александра на площадке в этом сезоне было зафиксировано 20 октября 2021 года, когда «Вашингтон» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:3. Тогда Овечкин сыграл 17 минут 21 секунду.

Напомним, в ночь с 28 на 29 января в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в матче со счётом 5:0.

В этой встрече Овечкин установил личный антирекорд сезона, не набрав очки уже в третьем матче подряд.