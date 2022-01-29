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Конкурент Овечкина по гонке снайперов повторил достижение Яромира Ягра

Конкурент Овечкина по гонке снайперов повторил достижение Яромира Ягра
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В ночь с 28 на 29 января в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.

Нападающий «рейнджеров» Крис Крайдер забросил шайбу в ворота «дикарей». Она стала 31-й для него в текущем сезоне и 12-й в январе. Как отмечает пресс-служба НХЛ, американский форвард разделил первое место в текущем сезоне по голам в январе с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. Чех 25 января в матче с «Анахайм Дакс» (3:5) забросил свою 12-ю шайбу с начала 2022 года.

Кроме того, Крайдер стал первым за 16 лет игроков «Рейнджерс», забившим 12+ голов за один месяц. Подобное достижение прежде принадлежало Яромиру Ягру (12 шайб в октябре 2005 года и марте 2006-го) и Петру Прухе (12 голов в декабре 2005 года).

Напомним, Крайдер является лучшим снайпером НХЛ, опережая капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля на две шайбы.

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