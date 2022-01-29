Обозреватель The Athletic считает, что к концу года Овечкин выпадет из гонки за звание MVP

Известный североамериканский обозреватель издания The Athletic Эрик Духачек поделился мнением о борьбе за «Харт Трофи», присуждаемый лучшему игроку сезона.

«Номинанты на «Харт Трофи» по итогам первой половины сезона:



1. Алекс Овечкин, „Вашингтон“;



2. Назем Кадри, „Колорадо“;



3. Джонни Годро, „Калгари“.



Голосование на „Харт“ всегда вызывает самые горячие споры, потому что трофей не обязательно вручают лучшему игроку. Он достаётся хоккеисту, который считается наиболее ценным для своей команды. Так, например, можно привести аргументы в пользу Тимо Майера из „Сан-Хосе“, который находится в ударе в этом сезоне, хотя также получает отличную поддержку от товарища по команде Томаша Гертла. Но „Сан-Хосе“ в настоящее время занимает 19-е место в турнирной таблице по проценту набранных очков, что обычно устраняет любого кандидата, не говоря уже о таких неявных кандидатах, как Майер.

Те, кто голосует, как правило, настаивают на том, чтобы обладатель «Харта» был в команде, которая попала в плей-офф. Что естественным образом подводит нас к разговору об «Эдмонтон Ойлерз». По итогам четверти сезона основное внимание уделялось следующему вопросу: может ли одна команда («Эдмонтон») на самом деле иметь двух законных кандидатов на «Харт Трофи» (Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль)? Ведь 1 декабря «Ойлерз» были лучшей командой в турнирной таблице Западной конференции, а Макдэвид и Драйзайтль демонстрировали цифры, напоминающие «Ойлерз» во времена расцвета Гретцки/Мессье. Но каждый по отдельности замедлил свой ход, а «Ойлерз» застопорились как команда. Поэтому, хотя у них остаётся много времени, чтобы изменить ситуацию, если бы бюллетени подавались здесь и сейчас, вероятно, ни один из них не получил бы достаточно поддержки. И, конечно, они не были бы в верхней части листа для голосования.

Однако ещё есть Алекс Овечкин, который в возрасте 36 лет находится на пике этого сенсационного для себя сезона, делит второе место в гонке бомбардиров — с Джонатаном Юбердо — и второе место по голам — с Драйзайтлем, уступая предполагаемому лидеру Крису Крайдеру из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Вашингтон» провёл большую часть сезона без двух из пяти лучших форвардов (Никласа Бекстрёма и Ти Джея Оши), вратарская игра была очень средней по всем показателям. У команды не было возможности оставаться настолько же конкурентоспособными, как это было раньше. Исключение — выступления и лидерские качества Овечкина на льду и вне его.

Кадри — номинальный центральный нападающий второго звена «Колорадо», которое в разное время в этом сезоне играло без трёх главных звёзд атаки — Натана Маккиннона, Микко Рантанена и Габриэля Ландескога. Как и в случае с «Вашингтоном», вратари действовали неуверенно. Однако в чём заслуга Кадри — он заполнил каждую потерю, с которой бы ни столкнулся тренер Джаред Беднар. Кадри может быть противоречивой фигурой, в прошлом он был склонен к глупым поступкам на льду, особенно во время плей-офф. Но в этом сезоне он играл образцово, и — вместе с блестящим Кейлом Макаром — он является связующим звеном, которое соединяет все кусочки «Колорадо» вместе, радостно пребывая на вершине турнирной таблицы (с 17-матчевой домашней победной серией — четвёртой по продолжительности в истории НХЛ).



Тем временем Годро превратился в приличного 200-футового игрока, который впервые за несколько лет борется за «Арт Росс Трофи» (приз, который вручают игроку, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате. — Прим. «Чемпионата»), а его тройка — наряду с Мэттью Ткачуком и Элиасом Линдхольмом — является одной из двух самых результативных в лиге. Вполне возможно — даже вероятно, — что к концу года Овечкин, Кадри и Годро выпадут из гонки за звание MVP, потому что ситуация в этой категории может меняться крайне стремительно. Какая-то часть меня верит, что Юбердо может даже выйти на первое место — как лучший игрок в лучшей хоккейной команде, что является ещё одной из стратегий выбора кандидатов при голосовании. В целом в этом году всё настолько напряжённо, а хоккейных матчей ещё так много, что стоит переосмысливать ход гонки ежемесячно. Ведь всё может измениться в один момент», — приводит слова Духачека The Athletic.