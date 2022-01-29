Разин: я за то, чтобы доиграть регулярный чемпионат КХЛ полностью

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в сториз на своей странице в «Инстаграме» высказал мнение по поводу продолжения регулярного чемпионата КХЛ полностью.



«Могу сказать, что я за то, чтобы доиграть регулярный чемпионат КХЛ полностью. «Северсталь» голосовала против матчей в олимпийскую паузу, потому что в момент опроса мы распустили команду из-за болезней на 11 дней. Я не знал в каком состоянии выйдут ребята после этой паузы. Как перенесут «эту простуду». В момент опроса у нас было много кандидатов в сборные (пять человек из первых двух пятёрок и вратарь). Сейчас троих «отцепили», — говорится в сообщении.



Напомним, ранее «Северсталь» поддержала решение КХЛ не проводить встречи регулярного чемпионата во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Новость по теме «Северсталь» выступила с заявлением по решению КХЛ не проводить матчи во время Олимпиады