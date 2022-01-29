Пашков: на фоне Олимпиады и так невысокие рейтинги КХЛ стали бы едва ли не нулевыми

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение КХЛ не проводить матчи во время олимпийской паузы.
«На мой взгляд, принципиально решение правильное. Это сейчас в нашем хоккее затишье, а в феврале все внимание болельщиков будет на олимпийском турнире. Не сомневаюсь в ажиотаже вокруг хоккея! И в таких условиях матчи чемпионата КХЛ просто пропадут. Насколько понимаю, у КХЛ, к сожалению, и так рейтинги невысокие, а тут, на фоне олимпийского турнира и национальной сборной, они стали бы едва ли не нулевыми.
То есть принято единственно верное решение? Уже говорил о том, что нам надо было заранее подготовиться к пандемии — и сохранить ткань нашего чемпионата за счёт замен молодыми игроками. К сожалению, этого не произошло. Но переносить матчи КХЛ на Олимпиаду — это, повторюсь, ошибка. Рад, что её не допустили.
Что касается единственно верного решения, то в идеале нужно было обеспечить игровую практику хоккеистам сборной хотя бы до середины третьей декады января. Я так понимаю, что европейские чемпионаты всё ещё продолжаются, на локдауне только КХЛ. Получается, в плане игрового тонуса, а значит, и подготовки к Олимпиаде мы дали соперникам фору», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.
- 29 января 2022
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