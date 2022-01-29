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Пашков: на фоне Олимпиады и так невысокие рейтинги КХЛ стали бы едва ли не нулевыми

Пашков: на фоне Олимпиады и так невысокие рейтинги КХЛ стали бы едва ли не нулевыми
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Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение КХЛ не проводить матчи во время олимпийской паузы.

«На мой взгляд, принципиально решение правильное. Это сейчас в нашем хоккее затишье, а в феврале все внимание болельщиков будет на олимпийском турнире. Не сомневаюсь в ажиотаже вокруг хоккея! И в таких условиях матчи чемпионата КХЛ просто пропадут. Насколько понимаю, у КХЛ, к сожалению, и так рейтинги невысокие, а тут, на фоне олимпийского турнира и национальной сборной, они стали бы едва ли не нулевыми.

То есть принято единственно верное решение? Уже говорил о том, что нам надо было заранее подготовиться к пандемии — и сохранить ткань нашего чемпионата за счёт замен молодыми игроками. К сожалению, этого не произошло. Но переносить матчи КХЛ на Олимпиаду — это, повторюсь, ошибка. Рад, что её не допустили.

Что касается единственно верного решения, то в идеале нужно было обеспечить игровую практику хоккеистам сборной хотя бы до середины третьей декады января. Я так понимаю, что европейские чемпионаты всё ещё продолжаются, на локдауне только КХЛ. Получается, в плане игрового тонуса, а значит, и подготовки к Олимпиаде мы дали соперникам фору», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

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