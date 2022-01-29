Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-форвард «Тампы» считает, что Стэмкос окружен аурой, похожей на ту, что имеет Овечкин

Экс-форвард «Тампы» считает, что Стэмкос окружен аурой, похожей на ту, что имеет Овечкин
Комментарии

Известный экс-нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джефф Халперн поделился мыслями о капитане «молний» Стивене Стэмкосе

Как сообщает журналист Эрик Эрлендссон на своей странице в «Твиттере», Халперн, игравший с канадцем в его первый год в лиге, сказал, что Стэмкос на этом этапе карьеры окружен аурой, похожей на ту, что имеет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Отметим, что американский нападающий играл с россиянином, когда нападающий дебютировал в НХЛ за «Вашингтон» в 2005 году. Стэмкос же первый сезон в лиге провёл тремя годами позже.

Кроме того, Халперн рассказал, что в третьем матче финала Кубка Стэнли 2020 года даже без болельщиков на катке был шум, потому что Стэмкос появился на льду.

Новость по теме
Sporting News: Овечкин подобен хорошему вину — он просто становится лучше с возрастом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022