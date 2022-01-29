Экс-форвард «Тампы» считает, что Стэмкос окружен аурой, похожей на ту, что имеет Овечкин
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Известный экс-нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джефф Халперн поделился мыслями о капитане «молний» Стивене Стэмкосе
Как сообщает журналист Эрик Эрлендссон на своей странице в «Твиттере», Халперн, игравший с канадцем в его первый год в лиге, сказал, что Стэмкос на этом этапе карьеры окружен аурой, похожей на ту, что имеет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Отметим, что американский нападающий играл с россиянином, когда нападающий дебютировал в НХЛ за «Вашингтон» в 2005 году. Стэмкос же первый сезон в лиге провёл тремя годами позже.
Кроме того, Халперн рассказал, что в третьем матче финала Кубка Стэнли 2020 года даже без болельщиков на катке был шум, потому что Стэмкос появился на льду.
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