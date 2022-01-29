Тальбо: когда Лундквист делал шат-аут, он среди игроков разыгрывал три бутылки вина

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Кэм Тальбо поделился воспоминаниями об игре вместе с Хенриком Лундквистом за «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Когда Хэнк делал шат-аут, то во время следующего полёта устраивал среди игроков и персонала команды «винную лотерею». Покупал три бутылки отличного дорогого вина, писал на бумажках имена ребят, складывал в кепку и на глазах у всех вытягивал три фамилии победителей, которым доставались бутылки.
Шат-аут считается вратарской статистикой, но Хэнк, как никто, понимал, что любой его «сухарь» – заслуга всей команды, и хотел наградить ребят за это.
Так что если вы спросите, что делало Лундквиста хорошим партнёром, помимо его блестящей и стабильной игры, то вот именно такие по-человечески щедрые поступки», – цитирует Тальбо официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 29 января 2022
-
18:26
-
17:41
-
17:33
-
16:48
-
16:25
-
15:55
-
15:30
-
15:08
-
14:52
-
14:30
-
14:08
-
13:49
-
13:28
-
13:27
-
13:05
-
12:45
-
12:31
-
12:00
-
11:33
-
11:15
-
11:00
-
10:42
-
10:24
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:18
-
08:11
-
07:51
-
07:49
-
07:39
-
07:33