Тальбо: когда Лундквист делал шат-аут, он среди игроков разыгрывал три бутылки вина

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Кэм Тальбо поделился воспоминаниями об игре вместе с Хенриком Лундквистом за «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Когда Хэнк делал шат-аут, то во время следующего полёта устраивал среди игроков и персонала команды «винную лотерею». Покупал три бутылки отличного дорогого вина, писал на бумажках имена ребят, складывал в кепку и на глазах у всех вытягивал три фамилии победителей, которым доставались бутылки.



Шат-аут считается вратарской статистикой, но Хэнк, как никто, понимал, что любой его «сухарь» – заслуга всей команды, и хотел наградить ребят за это.



Так что если вы спросите, что делало Лундквиста хорошим партнёром, помимо его блестящей и стабильной игры, то вот именно такие по-человечески щедрые поступки», – цитирует Тальбо официальный сайт НХЛ на русском языке.