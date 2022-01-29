Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лехтинен: Зубов к каждому матчу готовил по 10 клюшек. У меня бы не хватило энергии

Лехтинен: Зубов к каждому матчу готовил по 10 клюшек. У меня бы не хватило энергии
Комментарии

Бывший форвард «Даллас Старз» Йере Лехтинен поделился воспоминаниями об игре с защитником Сергеем Зубовым, в честь которого клуб сегодня устроил чествование и вывел его номер из обращения.

«Зуби – исключительно расслабленный парень и превосходный партнёр, в котором лично меня ничто не раздражало. Но помню одну его забавную причуду: если любой из нас к каждому матчу готовил по три клюшки, то он всегда готовил по 10. У меня бы не хватило энергии замотать тейпом такое количество клюшек за целый месяц.

Перед играми он всегда внимательно их разглядывал, ощупывал, гнул и штуки три сразу же отбрасывал. Было очень смешно смотреть на стенку с нашими клюшками, где его клюшек всегда было больше, чем у любого из нас», – цитирует Лехтинена официальный сайт НХЛ на русском языке.

Новость по теме
Герин: после матча Зубов постоянно заходил в душевую с сигаретой и парой банок пива
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022