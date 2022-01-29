Эвандер Кейн сыграет в одном звене с Макдэвидом в матче с «Монреалем»
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Стали известны сочетания звеньев «Эдмонтон Ойлерз» на матч с «Монреаль Канадиенс». Новичок «Эдмонтона» Эвандер Кейн сыграет в одном звене с капитаном команды форвардом Коннором Макдэвидом, сообщает журналист Джек Микаэльз в «Твиттере».
Напомним, 8 января 2022 года «Сан-Хосе Шаркс» выставил 30-летнего нападающего на драфт отказов, чтобы разорвать с ним контракт. В заявлении «Шаркс» говорилось, что клуб проинформировал хоккеиста о своём намерении, которое стало следствием «нарушения игроком стандартного контракта НХЛ и COVID-протоколов в АХЛ».
В ночь с 27 на 28 января «Эдмонтон» объявил о заключении контракта с Кейном.
Напомним, встреча «Эдмонтона» с «Монреалем» состоится завтра, 30 января, в 3:00 мск.
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