Мейя заменит травмированного Букартса в заявке сборной Латвии на Олимпиаду-2022

Нападающий рижского «Динамо» Гинтс Мейя заменит травмированного Роберта Букартса в заявке сборной Латвии на Олимпиаду-2022, сообщает официальный «твиттер» латвийской сборной.

Ранее сборная Латвии по хоккею объявила состав на Олимпийские игры – 2022.



Вратари: Кристерс Гудлевскис, Янис Калниньш, Иварс Пунненовс.



Защитники: Кристапс Зиле, Патрик Озолс, Ральф Фрейбергс, Оскар Цибульскис, Карлис Чуксте, Увис Балинскис, Артур Кулда, Янис Якс.



Нападающие: Лаурис Дарзиньш, Николай Елисеев, Мартиньш Карсумс, Родриго Аболс, Андрис Джериньш, Оскар Батня, Рихард Букартс, Микс Индрашис, Мартиньш Дзиеркалс, Рональд Кениньш, Ренарс Крастенбергс, Денис Смирнов.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Латвии на групповом этапе сыграет в группе С с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).