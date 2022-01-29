Егор Соколов: каждый отдельный матч в НХЛ — это суперважный шанс проявить себя

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Егор Соколов оценил свою игру в матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:3, Б), где он вышел на лёд в НХЛ впервые с 15 ноября.
«Отличные ощущения. Всегда классно, когда тебя вызывают в главную команду и дают возможность поиграть в НХЛ. Об этом я мечтал, когда был ребёнком. Особенно радостно было сыграть с «Каролиной», это настоящее безумие и отличный опыт для меня. У них хорошая команда, и мы играли неплохо. Жаль, что не получилось довести дело до победного конца, однако мы приложили много усилий.
Конечно, я чувствую, что становлюсь лучше. Во время первых нескольких смен всегда нужно пару раз коснуться шайбы и войти в игру. По ходу матча у меня была пара моментов, но, к сожалению, реализовать их не получилось. Хотя, конечно, забить свой первый гол в НХЛ было бы неплохо. Андерсен после моего броска сделал отличный сейв, однако очевидно, что со временем я чувствую себя всё более комфортно.
Тебе никто никогда не скажет, как долго ты будешь здесь находиться. Так что я просто понимаю, что для меня каждый отдельный матч – это суперважный шанс проявить себя и показать всё, на что способен. Поэтому прямо сейчас иду от игры к игре», – цитирует Соколова официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 29 января 2022
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