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Фетисов — о капитанстве Шипачёва: не думал о том, кто мог бы ещё претендовать на эту роль

Фетисов — о капитанстве Шипачёва: не думал о том, кто мог бы ещё претендовать на эту роль
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на назначение Вадима Шипачёва капитаном сборной России на Олимпиаде-2022.

«Почему решение о назначении Шипачёва капитаном нашей сборной должно удивлять? Он был выбран своей же командой. Поэтому всё закономерно. Это прерогатива сборной. Они сами выбирают того, кто будет вести игроков за собой. До Олимпиады, честно, я не думал о том, кто мог бы ещё претендовать на эту роль.

Сборная сама выбирает себе капитана, помощника капитана. Это их внутреннее дело. Зачем мы будем думать о том, что нам несвойственно. Пусть они и решают», – цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».

Напомним, выводить команду на лёд с капитанской нашивкой будет Вадим Шипачёв. Ассистентами капитана станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.

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