НХЛ поздравила Гашека с 57-летием, вспомнив его 10 нереальных сейвов

Национальная хоккейная лига в «Твиттере» поздравила с днём рождения экс-голкипера Доминика Гашека и вспомнила 10 его нереальных сейвов. Ему исполнилось 57 лет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте НХЛ.

Напомним, чешский хоккеист дважды выигрывал Кубок Стэнли.

В 1983 году голкипера выбрал «Чикаго Блэкхоукс» на драфте НХЛ в 10-м раунде под общим 199-м номером. Там же он и начал своё выступление в НХЛ. Помимо «Чикаго», он играл за «Баффало Сэйбрз», «Детройт Ред Уингз» и «Оттаву Сенаторз». Также голкипер играл в России за московский «Спартак».

Гашек дважды становился призёром Олимпийских игр. В Нагано в 1998-м он завоевал золотые медали, в Турине в 2006-м – бронзовые.