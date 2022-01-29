Радулов: у Зубова было невозможно отобрать шайбу. Ты катишься, но он тут же делает финт

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов поделился мнением о бывшем защитнике команды Сергее Зубове, чей номер минувшей ночью клуб вывел из обращения.



«Он сыграл огромную роль для «Старз», для всей организации. Здесь он провёл несколько отличных сезонов и вместе с командой завоевал Кубок Стэнли. Мне даже нечего больше сказать. Он был потрясающим игроком.



Есть ли сейчас в НХЛ такие игроки, как Зубов? Нет, я так не думаю. Но есть игроки, которые играют похожим образом. Может быть, это Адам Фокс. В его игре есть что-то похожее по стилю, но всё-таки Зуби – единственный в своём роде. Я успел немного поиграть против него в НХЛ, буквально два года. Наверное, мы сыграли пять или шесть матчей друг против друга. Но это было так давно…



Что запомнил? У него было невозможно отобрать шайбу. Ты катишься на него и стараешься это сделать, но он тут же делает какой-то финт.



Его игровой интеллект поражает. Его катание помогало ему добиваться успеха, потому что никто не знал, куда он собирается пойти. Он был очень быстрым игроком, плюс первый пас в его исполнении – это тоже что-то невероятное. Кроме того, он никогда не терял шайбу и всегда делал партнёров вокруг себя лучше.



А ещё потом он стал тренером, когда я играл в России! Он около года работал тренером по обороне в ЦСКА. Так что я застал начало его тренерской карьеры… В России все знают, что это был за игрок, и всего его уважают. Так что сейчас я очень рад за него», – цитирует Радулова официальный сайт НХЛ на русском языке.

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