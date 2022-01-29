Купер назвал ориентировочный день выхода Кучерова из ковид-протокола

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, когда по его надеждам форвард Никита Кучеров покинет коронавирусный протокол.

Он надеется, что хоккеист покинет протокол во вторник, однако на данный момент ещё нет точной информации, сообщает журналист Джо Смит в «Твиттере».

Форвард стал первым игроком «молний», добавленным в коронавирусный протокол с 4 января. Тогда от матчей был отстранён Росс Колтон.



Отметим, что следующая неделя является последней, когда НХЛ будет проводить тесты игроков и персонала, если у них не проявятся симптомы. Ещё один раунд тестов будет после Матча звёзд.



Никита Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 11 встречах, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 17 очков при показателе полезности «-1».