Тарасенко забросил в большинстве и открыл счёт в матче с «Виннипегом»

Сегодня, 29 января, в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимает «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт восьмая минута матча. «Сент-Луис» ведёт в счёте 1:0.

На седьмой минуте «Блюз» реализовали большинство: после передач Джастина Фолка и Брэйдена Шенна российский нападающий Владимир Тарасенко открыл счёт в матче броском с левого пятака.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Сент-Луис Блюз».

В текущем сезоне Тарасенко проводит 40-й матч. На данный момент на его счету 40 очков: 15 заброшенных шайб и 25 результативных передач.

В случае победы «Сент-Луис» поднимется на второе место в таблице Западной конференции.