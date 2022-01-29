Тарасенко забросил в большинстве и открыл счёт в матче с «Виннипегом»

Сегодня, 29 января, в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимает «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт восьмая минута матча. «Сент-Луис» ведёт в счёте 1:0.
На седьмой минуте «Блюз» реализовали большинство: после передач Джастина Фолка и Брэйдена Шенна российский нападающий Владимир Тарасенко открыл счёт в матче броском с левого пятака.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Сент-Луис Блюз».
В текущем сезоне Тарасенко проводит 40-й матч. На данный момент на его счету 40 очков: 15 заброшенных шайб и 25 результативных передач.
В случае победы «Сент-Луис» поднимется на второе место в таблице Западной конференции.
- 29 января 2022
-
23:31
-
22:10
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
21:23
-
20:40
-
20:18
-
20:07
-
19:38
-
19:08
-
18:26
-
17:41
-
17:33
-
16:48
-
16:25
-
15:55
-
15:30
-
15:08
-
14:52
-
14:30
-
14:08
-
13:49
-
13:28
-
13:27
-
13:05
-
12:45
-
12:31
-
12:00
-
11:33
-
11:15
-
11:00
-
10:42
-
10:24
-
10:00