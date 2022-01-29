Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес» и прервала 13-матчевую серию поражений

«Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес» и прервала 13-матчевую серию поражений
Комментарии

Сегодня, 29 января, в Филадельфии на арене «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Лос-Анджелес Кингз» и одержала победу после овертайма со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

В составе победителей отличились Джерри Мейхью, Скотт Лотон, а Кэм Аткинсон оформил дубль. У гостей голы забили Виктор Арвидссон, Артур Калиев и Анже Копитар.

В этом матче «Флайерз» прервали серию поражений из 13 игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Мейхью (Ристолайнен, Фрост) – 09:33' (5x5)   2:0 Аткинсон (Жиру) – 29:24' (5x5)   2:1 Арвидссон (Дурзи, Дано) – 35:15' (5x5)   3:1 Аткинсон – 49:06' (4x5)   3:2 Арвидссон (Дурзи, Калиев) – 49:51' (5x4)   3:3 Копитар – 59:22' (6x5)   4:3 Лотон (Аткинсон, Проворов) – 62:22' (3x3)

Ранее свой матч закончили «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс». Встреча, которая проходила в Оттаве на арене «Канадиен Тайр-центр», завершилась победой «Анахайма» со счётом 2:1.

У «Оттавы» отличился Тайлер Эннис, у «Анахайма» забросили Рикард Ракелль и Трой Терри.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 20:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ракелль (Мэнсон, Стил) – 06:19' (5x5)   1:1 Эннис (Томсон, Шабо) – 07:56' (5x5)   1:2 Терри (Гецлаф) – 43:42' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022