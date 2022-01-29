«Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес» и прервала 13-матчевую серию поражений

Сегодня, 29 января, в Филадельфии на арене «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Лос-Анджелес Кингз» и одержала победу после овертайма со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).

В составе победителей отличились Джерри Мейхью, Скотт Лотон, а Кэм Аткинсон оформил дубль. У гостей голы забили Виктор Арвидссон, Артур Калиев и Анже Копитар.

В этом матче «Флайерз» прервали серию поражений из 13 игр.

Ранее свой матч закончили «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс». Встреча, которая проходила в Оттаве на арене «Канадиен Тайр-центр», завершилась победой «Анахайма» со счётом 2:1.

У «Оттавы» отличился Тайлер Эннис, у «Анахайма» забросили Рикард Ракелль и Трой Терри.