«Филадельфия» обыграла «Лос-Анджелес» и прервала 13-матчевую серию поражений
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Сегодня, 29 января, в Филадельфии на арене «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Лос-Анджелес Кингз» и одержала победу после овертайма со счётом 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0).
В составе победителей отличились Джерри Мейхью, Скотт Лотон, а Кэм Аткинсон оформил дубль. У гостей голы забили Виктор Арвидссон, Артур Калиев и Анже Копитар.
В этом матче «Флайерз» прервали серию поражений из 13 игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Мейхью (Ристолайнен, Фрост) – 09:33' (5x5) 2:0 Аткинсон (Жиру) – 29:24' (5x5) 2:1 Арвидссон (Дурзи, Дано) – 35:15' (5x5) 3:1 Аткинсон – 49:06' (4x5) 3:2 Арвидссон (Дурзи, Калиев) – 49:51' (5x4) 3:3 Копитар – 59:22' (6x5) 4:3 Лотон (Аткинсон, Проворов) – 62:22' (3x3)
Ранее свой матч закончили «Оттава Сенаторз» и «Анахайм Дакс». Встреча, которая проходила в Оттаве на арене «Канадиен Тайр-центр», завершилась победой «Анахайма» со счётом 2:1.
У «Оттавы» отличился Тайлер Эннис, у «Анахайма» забросили Рикард Ракелль и Трой Терри.
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