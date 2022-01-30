Владислав Третьяк: политику нельзя вмешивать в спорт

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о влиянии политики на участие спортсменов в Олимпийских играх.



«Политику нельзя вмешивать в спорт. К сожалению, политику вмешивают. На Олимпиаде в 1980 году к нам не приехали многие спортсмены. Наши команды не ездили в Лос-Анджелес. Это неправильно. Мы ущемляем права спортсменов. Это самое главное. Ущемляем права болельщиков, которые хотят видеть лучших спортсменов по телевизору.



Это неправильно, спорт должен объединять людей. Со времён Древней Греции, когда проходили Олимпийские игры, войны останавливали. А у нас получается наоборот, что когда Олимпиада проходят некоторые провокации в странах.



У нас были проблемы в 1980 году в США, мы приходили ночью после игры и питание было недостаточное, автобусы опаздывали, жили мы в тюрьме. Было не очень комфортно. Я считаю, что должно быть жёсткое разделение спорта и политики. Спортсмены — гордость своей страны. Спортсмены, болельщики и политики должны объединяться красотой спорта. Это праздник.



Чемпионат мира проходит каждый год. Олимпиада — раз в четыре года. Даже участие — это большое событие. Олимпиада в первую очередь для спортсменов, они главная фигура. Каждый спортсмен мечтает попасть на этот праздник.



К сожалению, у нас нет такого праздника из-за пандемии и политической обстановки. Я рад, что китайцы не откладывают Олимпиаду, а проводят, они рады приветствовать всех спортсменов и говорят, что проведут одни из лучших Олимпийских игр», — рассказал Третьяк в интервью CGTN на русском.