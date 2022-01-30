«Флорида» в матче с девятью голами обыграла «Сан-Хосе», Бобровский сделал 30 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
За «Флориду» забивали Густав Форслинг и Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Джонатан Юбердо и Сэм Беннет. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 30 сейвов и пропустил 4 гола.
В составе «Сан-Хосе» отличились Томаш Гертл, Йонатан Дален (дважды) и Мэтт Ньето. Российский нападающий Александр Барабанов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Джеймс Раймен сделал 44 сейва.
Таким образом, «Флорида» одержала четвёртую победу подряд. «Сан-Хосе», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.
- 30 января 2022
-
05:22
-
04:45
-
04:32
-
03:55
-
03:11
-
01:38
-
00:41
- 29 января 2022
-
23:55
-
23:47
-
23:31
-
22:10
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
21:23
-
20:40
-
20:18
-
20:07
-
19:38
-
19:08
-
18:26
-
17:41
-
17:33
-
16:48
-
16:25
-
15:55
-
15:30
-
15:08
-
14:52
-
14:30
-
14:08
-
13:49
-
13:28
-
13:27
-
13:05