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«Флорида» в матче с девятью голами обыграла «Сан-Хосе», Бобровский сделал 30 сейвов

«Флорида» в матче с девятью голами обыграла «Сан-Хосе», Бобровский сделал 30 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

За «Флориду» забивали Густав Форслинг и Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Джонатан Юбердо и Сэм Беннет. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 30 сейвов и пропустил 4 гола.

В составе «Сан-Хосе» отличились Томаш Гертл, Йонатан Дален (дважды) и Мэтт Ньето. Российский нападающий Александр Барабанов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Джеймс Раймен сделал 44 сейва.

Таким образом, «Флорида» одержала четвёртую победу подряд. «Сан-Хосе», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гертл (Балцерс) – 06:10' (5x5)   0:2 Дален (Грегор, Бонино) – 17:17' (5x4)   1:2 Форслинг (Райнхарт, Марчмент) – 19:06' (5x5)   1:3 Ньето (Бонино, Власик) – 21:31' (5x5)   2:3 Барков (Юбердо, Вераге) – 41:26' (5x5)   2:4 Дален (Бёрнс, Бонино) – 44:50' (5x4)   3:4 Марчмент (Райнхарт) – 47:30' (5x5)   4:4 Юбердо (Вераге, Уигар) – 49:38' (5x5)   5:4 Беннетт (Юбердо, Форслинг) – 61:08' (3x3)
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