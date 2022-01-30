«Флорида» в матче с девятью голами обыграла «Сан-Хосе», Бобровский сделал 30 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

За «Флориду» забивали Густав Форслинг и Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Джонатан Юбердо и Сэм Беннет. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 30 сейвов и пропустил 4 гола.

В составе «Сан-Хосе» отличились Томаш Гертл, Йонатан Дален (дважды) и Мэтт Ньето. Российский нападающий Александр Барабанов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Голкипер Джеймс Раймен сделал 44 сейва.

Таким образом, «Флорида» одержала четвёртую победу подряд. «Сан-Хосе», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять игр.