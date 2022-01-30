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«Эдмонтон» разгромил «Монреаль» благодаря дублю Драйзайтля и голу Э. Кейна в дебюте

«Эдмонтон» разгромил «Монреаль» благодаря дублю Драйзайтля и голу Э. Кейна в дебюте
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 7:2, нанеся хозяевам пятое поражение кряду.

В составе «Эдмонтона» по дублю оформили немецкий форвард Леон Драйзайтль и канадский нападающий Зак Хайман (2+1), ещё по шайбе на счету Эвандера Кейна (1+1), проводившего дебютный матч за «Ойлерз», Райана Ньюджент-Хопкинса и Дерека Райана. За «Монреаль» забрасывали Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли.

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Для российского 22-летнего защитника «Канадиенс» Александра Романова это был уже 40-й матч в текущем сезоне. Он завершил его без набранных очков и с показателем полезности «-2», проведя на льду 21 минуту 25 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 7
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Бушар, Ямамото) – 11:21' (5x5)   0:2 Хайман (Расселл, Лагессон) – 12:48' (5x5)   0:3 Драйзайтль (Фёгеле) – 13:08' (5x5)   1:3 Андерсон (Шьяро, Эванс) – 23:58' (5x5)   1:4 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Кассиан) – 26:18' (5x5)   1:5 Хайман (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 34:30' (5x5)   2:5 Тоффоли (Хоффман, Судзуки) – 35:09' (5x4)   2:6 Драйзайтль (Фёгеле, Кит) – 35:33' (5x5)   2:7 Райан (Шор, Кит) – 59:26' (5x5)
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