«Эдмонтон» разгромил «Монреаль» благодаря дублю Драйзайтля и голу Э. Кейна в дебюте

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 7:2, нанеся хозяевам пятое поражение кряду.

В составе «Эдмонтона» по дублю оформили немецкий форвард Леон Драйзайтль и канадский нападающий Зак Хайман (2+1), ещё по шайбе на счету Эвандера Кейна (1+1), проводившего дебютный матч за «Ойлерз», Райана Ньюджент-Хопкинса и Дерека Райана. За «Монреаль» забрасывали Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».



Для российского 22-летнего защитника «Канадиенс» Александра Романова это был уже 40-й матч в текущем сезоне. Он завершил его без набранных очков и с показателем полезности «-2», проведя на льду 21 минуту 25 секунд.