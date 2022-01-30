Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль вырвался в лидеры благодаря дублю в ворота «Монреаля»

26-летний немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль вырвался в лидеры снайперской гонки НХЛ благодаря дублю в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (7:2).
На счету Драйзайтля теперь 31 заброшенная шайба, как и у форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Криса Крайдера, который провёл на пять встреч больше. Замыкает тройку лучших 36-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с 29 голами в 45 матчах.
В бомбардирской гонке Драйзайтль с 61 (31+30) очком вплотную приблизился к лидеру – форварду «Флориды Пантерз» Джонатану Юбердо, у которого 62 (17+45) балла. В тройке лучших и партнёр Драйзайтля – Коннор Макдэвид (21+37).
Уже сегодня, в воскресенье, 30 января, состоится матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен», в котором Крис Крайдер имеет шансы выйти в лидеры снайперской гонки.
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