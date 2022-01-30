Э. Кейн — о голе в дебютном матче за «Эдмонтон»: приятно внести свой вклад
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн прокомментировал дебют за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (7:2).
«Приятно внести свой вклад, ведь хочется показать, на что способен. Когда выходишь на лёд, то оставляешь всё остальное за его бортом. Надеюсь, так и будет продолжаться. Было здорово вернуться.
Конечно, я немного заржавел. Были определённые проблемы с ногами, но это всё ожидалось. Хорошая первая игра, больше сказать нечего», – цитирует Кейна The Score.
Отметим, что эта встреча стала для игрока дебютной за «Ойлерз». В матче с «Монреалем» игрок забросил первую шайбу за новую команду.
В ночь с 27 на 28 января «Эдмонтон» объявил о заключении контракта с Кейном.
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