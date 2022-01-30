Э. Кейн — о голе в дебютном матче за «Эдмонтон»: приятно внести свой вклад

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн прокомментировал дебют за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (7:2).



«Приятно внести свой вклад, ведь хочется показать, на что способен. Когда выходишь на лёд, то оставляешь всё остальное за его бортом. Надеюсь, так и будет продолжаться. Было здорово вернуться.



Конечно, я немного заржавел. Были определённые проблемы с ногами, но это всё ожидалось. Хорошая первая игра, больше сказать нечего», – цитирует Кейна The Score.

Отметим, что эта встреча стала для игрока дебютной за «Ойлерз». В матче с «Монреалем» игрок забросил первую шайбу за новую команду.

В ночь с 27 на 28 января «Эдмонтон» объявил о заключении контракта с Кейном.