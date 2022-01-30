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Брюнетт — об игре Бобровского с «Шаркс»: он великолепен. Своими сейвами он спас наши жизни

Брюнетт — об игре Бобровского с «Шаркс»: он великолепен. Своими сейвами он спас наши жизни
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт поделился мнением об игре российского голкипера Сергея Бобровского в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:4, ОТ).

«Он был великолепен. Своими сейвами он буквально спас наши жизни. Он сегодня заслуживает самых лестных слов. Мне жаль, что мы пропустили некоторые голы, но он сохранял нас в игре», – цитирует Брюнетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Всего в этом матче Бобровский отразил 30 бросков из 34.

Напомним, 30 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

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