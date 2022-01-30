Тарасенко: с «Виннипегом» мы играли не так, как должны

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, отметившийся голом во встрече с «Виннипег Джетс», поделился мнением об игре команды в матче и рассказал о планах подготовки к следующим матчам, которые состоятся 10 февраля и позднее.
«Мы играли не так, как должны, но такие дни случаются. Теперь надо отдохнуть, во второй половине сезона сыграть более энергично и быть готовыми к плей-офф», – цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ на русском языке.
На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Виннипег Джетс». Гости одержали победу со счётом 4:1.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил единственную шайбу своей команды в прошедшей встрече и был признан третьей звездой матча.
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