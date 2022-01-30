Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минстрой Нижегородской области дал разрешение на строительство новой арены для «Торпедо»

Минстрой Нижегородской области дал разрешение на строительство новой арены для «Торпедо»
Комментарии

Министерство строительства Нижегородской области выдало ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» разрешение на строительство ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт «Торпедо».

Сообщается, что общая площадь застройки, в которую попадут здание ледовой арены и её стилобатная часть, составит 52,8 тысячи квадратных метров.

Разрешение на строительство выдано на срок до 13 сентября 2023 года. В случае необходимости этот срок может быть продлён в установленном законом порядке, уточнили в ведомстве.

Сообщалось, что новая арена «Торпедо» будет вмещать 15 тысяч зрителей.

В текущем сезоне «Торпедо» занимает девятое место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков после 47 встреч.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022