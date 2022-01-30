Минстрой Нижегородской области дал разрешение на строительство новой арены для «Торпедо»

Министерство строительства Нижегородской области выдало ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» разрешение на строительство ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт «Торпедо».
Сообщается, что общая площадь застройки, в которую попадут здание ледовой арены и её стилобатная часть, составит 52,8 тысячи квадратных метров.
Разрешение на строительство выдано на срок до 13 сентября 2023 года. В случае необходимости этот срок может быть продлён в установленном законом порядке, уточнили в ведомстве.
Сообщалось, что новая арена «Торпедо» будет вмещать 15 тысяч зрителей.
В текущем сезоне «Торпедо» занимает девятое место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков после 47 встреч.
По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
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