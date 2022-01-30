«Динамо» — о капитанстве Шипачёва на ОИ: спартаковские фанаты скажут, что накрутил голоса
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Пресс-служба московского «Динамо» в «Твиттере» отреагировала на назначение форварда команды Вадима Шипачёва капитаном сборной России на Олимпиаду-2022.
«Спартаковские болельщики наверняка скажут, что накрутил голоса», – написала пресс-служба клуба в социальной сети.
Напомним, 29 января ФХР объявила не только капитана, но и его ассистентов. Ими станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.
Помимо Швейцарии, в группе B вместе со сборной России будут играть команды Чехии и Дании.
Новость по темеСтал известен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022
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