«Динамо» — о капитанстве Шипачёва на ОИ: спартаковские фанаты скажут, что накрутил голоса

Пресс-служба московского «Динамо» в «Твиттере» отреагировала на назначение форварда команды Вадима Шипачёва капитаном сборной России на Олимпиаду-2022.



«Спартаковские болельщики наверняка скажут, что накрутил голоса», – написала пресс-служба клуба в социальной сети.



Напомним, 29 января ФХР объявила не только капитана, но и его ассистентов. Ими станут Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев.



Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 по московскому времени.

Помимо Швейцарии, в группе B вместе со сборной России будут играть команды Чехии и Дании.