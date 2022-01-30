Купер — о спасении Сергачёва головой: я испугался. Все в этот момент затаили дыхание

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал бросок, который головой заблокировал российский защитник команды Михаил Сергачёв.



Сразу после попадания шайбы в голову судьи остановили игру. После матча сообщалось, что со здоровьем Михаила всё в порядке.



«Я тоже испугался. По-моему, все в этот момент затаили дыхание. Слава богу, что обошлось без травмы. Это был очень смелый поступок», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

В текущем сезоне защитник провёл 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 22 очка: забросил две шайбы и отдал 20 результативных передач.