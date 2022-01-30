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Капитан «Сент-Луиса» О’Райлли — 2-й игрок с драфта НХЛ — 2009, сыгравший 900 матчей в НХЛ

Капитан «Сент-Луиса» О’Райлли — 2-й игрок с драфта НХЛ — 2009, сыгравший 900 матчей в НХЛ
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Капитан «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (1:4).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, 30-летний нападающий провёл 900-ю встречу в лиге, в которых он сумел набрать 643 (229+414) очка при показателе полезности «+4».

О’Райлли – второй игрок с драфта НХЛ 2009 года, в котором он был выбран под 33-м номером, добравшийся до этой отметки. Первый – капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес (первый номер драфта, 908 матчей и 857 очков).

В текущем регулярном чемпионате на счету О’Райлли 40 матчей, в которых он забросил 10 шайб и отдал 19 голевых передач при показателе полезности «-2». «Сент-Луис» занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 57 очков после 44 матчей.

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